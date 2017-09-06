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Вантажна "Газель" перекинулася під Кам'янцем, повідомляє Depo.Хмельницький з посиланням на "Вечірній Кам'янець".18:46 | Хмельницкие новости
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Сьогодні, 22 вересня, по всій Хмельницькій області падають дощі, а подекуди – зливи.16:29 | Хмельницкие новости
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Восьмого вересня у Хмельницькому відбулася урочиста зустріч, присвячена 60-річчю з дня створення боксерського клубу «Авангард» та 75 – річчю Заслуженого тренера України Анатолія Чумакова.15:09 | Хмельницкие новости
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Згідно висновку судово-медичної експертизи встановлено, що чоловік помер внаслідок ураження струмом. Наразі поліцейські з’ясовують, що він робив у підземному колекторі.14:31 | Хмельницкие новости
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11 вересня у Старокостянтинові стартували навчання для військових "Rapid Trident-2017".13:10 | Хмельницкие новости
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В Україні зафіксували ще один випадок інфікування дитини правцем – це дуже небезпечне інфекційне захворювання, яке часто призводить до смерті. Цього разу захворіла 7-річна дитина у Хмельницькому.15:28 | Хмельницкие новости
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Відтепер бажаючі продати тваринок, або ж віддати їх у добрі руки, матимуть для цього визначене місце 12:19 | Хмельницкие новости
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Масовий мор свиней стався в одному з агропідприємств Теофіпольщини, передає Depo.Хмельницький.13:10 | Хмельницкие новости
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Днями в деяких друкованих і електронних ЗМІ України побачила світ стаття «Україна не може дозволити собі дешевий газ». У першу чергу привертає увагу такий цікавий факт, що ця стаття подається під рубрикою: «На правах реклами». Але автора11:06 | Харьковская область
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09 серпня 2017 року
з 11 год 15 хв. громадянами буде проводитись пікетування ПАТ «Київенерго», під гаслом «Стоп. Тарифне свавілля!».10:49 | Хмельницкие новости
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Через недобір у Нацгвардії з Хмельниччини служити покличуть чоловіків служити 09:57 | Хмельницкие новости
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Контролювати порядок на вулицях міста можуть усі жителі обласного центру, яким небайдужий громадський спокій.09:15 | Хмельницкие новости
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Особу, що спричинила аварію і втекла з місця події, просять допомогти встановити хмельницькі патрульні 16:38 | Хмельницкие новости
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Незалежний аудит збиткового комунального підприємства проводить одеська фірма 11:54 | Хмельницкие новости
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Організатор Національного Сорочинського ярмарку – ТОВ «Сорочинський ярмарок» звертає Вашу увагу на достовірну інформацію стосовно цьогорічного заходу:
Національний Сорочинський ярмарок відбудеться з 22 по 27 серпня 2017 року.
Офіційне відкриття – 22 серпня об 11.00.10:30 | В Украине
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Через укуси небезпечних комах у регіоні на хворобу Лайма захворів 21 подолянин 11:24 | Хмельницкие новости
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За повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області від 31 липня 2017 року в с. Мигалівці, Барського району Вінницької області встановлено діагноз на африканську чуму свиней (АЧС)10:18 | Хмельницкие новости
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Організатор Національного Сорочинського ярмарку – ТОВ «Сорочинський ярмарок» звертає Вашу увагу на достовірну інформацію стосовно цьогорічного заходу:
22:15 | Хмельницкие новости
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Транспортна сфера в Україні є одною з найбільш корумпованих, бо у цій сфері достатньо велика частка «готівки». Лише за приблизними підрахунками експертів обсяги витрат з місцевих бюджетів на транспортну сферу 22 обласних центрів перевищують – 33 млн. євро.20:51 | В Украине
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Ефірне радіомовлення і телебачення не буде працювати з 8 і по 15 серпня.19:28 | Хмельницкие новости
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Вівторок, 1 серпня. В Ізяславському районі пожежники гасили вогонь сухої трави14:06 | Хмельницкие новости
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Компания молодых людей, находящихся «навеселе», прогуливалась около железнодорожной станции в Гречанах. Парни увидели, что под мостом стоит грузовой состав.13:36 | Хмельницкие новости
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У сусідній Чернівецькій області забили на сполох. Паніка перенеслась і на Хмельниччину. 13:49 | Хмельницкие новости
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Національний Сорочинський ярмарок відбудеться з 22 по 27 серпня в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, на батьківщині генія літератури Миколи Гоголя, який увічнив його у своїй видатній повісті «Сорочинський ярмарок» із циклу повістей «Вечори на хуторі біля Диканьки». Організатор з 1999 року – ТОВ «Сорочинський ярмарок». Незмінний керівник проекту – кавалер орденів княгині Ольги ІІІ та ІІ ступенів Світлана Свищева.17:47 | Хмельницкие новости
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Ізяславські копи викрили та затримали злочинця за "гарячими слідами" 13:12 | Хмельницкие новости
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У Хмельницькому часто бувають жарти, які дуже не подобаються поліції.14:10 | Хмельницкие новости
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За інформацією очевидців поблизу Ленінського, що на Хмельниччині, закрутився невеликий смерч, повідомляє Depo.Хмельницький з посиланням на FB-допис свідка природного явища.19:30 | Хмельницкие новости
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