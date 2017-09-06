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Під Кам'янцем перекинулася вантажівка

 Вантажна "Газель" перекинулася під Кам'янцем, повідомляє Depo.Хмельницький з посиланням на "Вечірній Кам'янець".18:46 | Хмельницкие новости 		 
 

Дороги у Хмельницькому перетворились на ріки

 Сьогодні, 22 вересня, по всій Хмельницькій області падають дощі, а подекуди – зливи.16:29 | Хмельницкие новости 		 
 

Анатолію Чумакову – 75!

 Восьмого вересня у Хмельницькому відбулася урочиста зустріч, присвячена 60-річчю з дня створення боксерського клубу «Авангард» та 75 – річчю Заслуженого тренера України Анатолія Чумакова.15:09 | Хмельницкие новости 		 
 

У Кам’янці-Подільському у підземному колекторі знайдено тіло людини

 Згідно висновку судово-медичної експертизи встановлено, що чоловік помер внаслідок ураження струмом. Наразі поліцейські з’ясовують, що він робив у підземному колекторі.14:31 | Хмельницкие новости 		 
 

Військові пояснили, чому над Хмельницьким літають вертольоти ml

 11 вересня у Старокостянтинові стартували навчання для військових "Rapid Trident-2017".13:10 | Хмельницкие новости 		 
 

У Хмельницькому в ДТП потрапило одразу три автівки

Зіткнення сталося на вул. Свободи. Без потерпілих 12:23 | Хмельницкие новости 		 
 

В Хмельницкой области из озера достали человеческие останки

 Личность погибшего пока не установлена19:17 | Хмельницкие новости 		 
 

Ще одна дитина захворіла правцем, бо не мала щеплення

 В Україні зафіксували ще один випадок інфікування дитини правцем – це дуже небезпечне інфекційне захворювання, яке часто призводить до смерті. Цього разу захворіла 7-річна дитина у Хмельницькому.15:28 | Хмельницкие новости 		 
 

У Хмельницькому пограбували кіоск

З МАФу поцупили готівку 19:49 | Хмельницкие новости 		 
 

Стихійний "пташиний" ринок у Хмельницькому перенесуть на околицю

Відтепер бажаючі продати тваринок, або ж віддати їх у добрі руки, матимуть для цього визначене місце 12:19 | Хмельницкие новости 		 
 

На Хмельниччині загинуло близько сотні свиней

 Масовий мор свиней стався в одному з агропідприємств Теофіпольщини, передає Depo.Хмельницький.13:10 | Хмельницкие новости 		 
 

У Хмельницькому кран врізався в тролейбус

Аварія сталася на вул.Зарічанська 12:14 | Хмельницкие новости 		 
 

Замінували приміщення поблизу міської ради

 Стало відомо про це близько 11:3013:20 | Хмельницкие новости 		 
 

Україна, не можемо дозволити дешевий газ? Не можу мовчати!

 Днями в деяких друкованих і електронних ЗМІ України побачила світ стаття «Україна не може дозволити собі дешевий газ». У першу чергу привертає увагу такий цікавий факт, що ця стаття подається під рубрикою: «На правах реклами». Але автора11:06 | Харьковская область 		 
 

«Стоп. Тарифне свавілля!».

 09 серпня 2017 року з 11 год 15 хв. громадянами буде проводитись пікетування ПАТ «Київенерго», під гаслом «Стоп. Тарифне свавілля!».10:49 | Хмельницкие новости 		 
 

Близько сотні подолян невдовзі покличуть до армії

Через недобір у Нацгвардії з Хмельниччини служити покличуть чоловіків служити 09:57 | Хмельницкие новости 		 
 

Хмельничан запрошують до патрулювання свого району спільно з поліцією

 Контролювати порядок на вулицях міста можуть усі жителі обласного центру, яким небайдужий громадський спокій.09:15 | Хмельницкие новости 		 
 

Патрульні шукають винуватця ДТП у Хмельницькому

Особу, що спричинила аварію і втекла з місця події, просять допомогти встановити хмельницькі патрульні 16:38 | Хмельницкие новости 		 
 

ПРОГРАМА культурно-мистецьких заходів на Національному Сорочинському ярмарку 22- 27 серпня 2017 року

 ...13:40 | В Украине 		 
 

На Зарічанській на "зебрі" збили пішохода

 Чоловіка гаспіталізували у лікарню.13:02 | Хмельницкие новости 		 
 

Розпочався анонсований аудит "Хмельницькелектротрансу"

Незалежний аудит збиткового комунального підприємства проводить одеська фірма 11:54 | Хмельницкие новости 		 
 

У Хмельницькому зник 27-річний чоловік

 Олексія Ангелюка востаннє бачили у п’ятницю, 4 серпня.11:24 | Хмельницкие новости 		 
 

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ , ВІДВДУВАЧІВ НАЦІОНАЛЬНОГО СОРОЧИНСЬКОГО ЯРМАРКУ-2017 ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ!!!

 Організатор Національного Сорочинського ярмарку – ТОВ «Сорочинський ярмарок» звертає Вашу увагу на достовірну інформацію стосовно цьогорічного заходу: Національний Сорочинський ярмарок відбудеться з 22 по 27 серпня 2017 року. Офіційне відкриття – 22 серпня об 11.00.10:30 | В Украине 		 
 

Кліщі відправили на "лікарняний" вже понад два десятки краян

Через укуси небезпечних комах у регіоні на хворобу Лайма захворів 21 подолянин 11:24 | Хмельницкие новости 		 
 

Африканська чума свиней — на кордоні з Хмельниччиною

 За повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області від 31 липня 2017 року в с. Мигалівці, Барського району Вінницької області встановлено діагноз на африканську чуму свиней (АЧС)10:18 | Хмельницкие новости 		 
 

Гостинно запрошуємо на Сорочинський ярмарок!

 Організатор Національного Сорочинського ярмарку – ТОВ «Сорочинський ярмарок» звертає Вашу увагу на достовірну інформацію стосовно цьогорічного заходу:  22:15 | Хмельницкие новости 		 
 

«Створення прозорої транспортної системи у містах України»

 Транспортна сфера в Україні є одною з найбільш корумпованих, бо у цій сфері достатньо велика частка «готівки». Лише за приблизними підрахунками експертів обсяги витрат з місцевих бюджетів на транспортну сферу 22 обласних центрів перевищують – 33 млн. євро.20:51 | В Украине 		 
 

У Хмельницькому не розминулися дві автівки

Аварія сталася на вул. Подільській 20:27 | Хмельницкие новости 		 
 

У Хмельницькому на тиждень вимкнуть ефірне телебачення

 Ефірне радіомовлення і телебачення не буде працювати з 8 і по 15 серпня.19:28 | Хмельницкие новости 		 
 

При +33 на Хмельниччині горить сміття і суха трава

 Вівторок, 1 серпня. В Ізяславському районі пожежники гасили вогонь сухої трави14:06 | Хмельницкие новости 		 
 

Селфи на крыше поезда ценою в жизнь

 Компания молодых людей, находящихся «навеселе», прогуливалась около железнодорожной станции в Гречанах. Парни увидели, что под мостом стоит грузовой состав.13:36 | Хмельницкие новости 		 
 

Автівка збила 8-річного велосипедиста

ДТП сталося в Ярмолинцях. Хлопчина в місцевій лікарні 14:53 | Хмельницкие новости 		 
 

У Дністрі знайшли вірус гепатиту "А".

 У сусідній Чернівецькій області забили на сполох. Паніка перенеслась і на Хмельниччину. 13:49 | Хмельницкие новости 		 
 

Запрошуємо на Сорочинський ярмарок!!!

 Національний Сорочинський ярмарок відбудеться з 22 по 27 серпня в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, на батьківщині генія літератури Миколи Гоголя, який увічнив його у своїй видатній повісті «Сорочинський ярмарок» із циклу повістей «Вечори на хуторі біля Диканьки». Організатор з 1999 року – ТОВ «Сорочинський ярмарок». Незмінний керівник проекту – кавалер орденів княгині Ольги ІІІ та ІІ ступенів Світлана Свищева.17:47 | Хмельницкие новости 		 
 

На Свободи пограбували 9-річну дівчинку

 Випадок трапився близько 16:00 ще 29 липня. 14:25 | Хмельницкие новости 		 
 

На Хмельниччині посеред дня пограбували чоловіка

Ізяславські копи викрили та затримали злочинця за "гарячими слідами" 13:12 | Хмельницкие новости 		 
 

На Хмельниччині втопився 19-річний хлопець

 Рятувальники знайшли тіло в Дністрі.11:49 | Хмельницкие новости 		 
 

На Хмельниччині чоловік побив дружину та поскаржився на неї до поліції

Випадок насилля у родині зафіксували у Кам'янці-Подільському 16:13 | Хмельницкие новости 		 
 

Жартівники отримають по заслугах

 У Хмельницькому часто бувають жарти, які дуже не подобаються поліції.14:10 | Хмельницкие новости 		 
 

На Хмельниччині закрутився смерч

 За інформацією очевидців поблизу Ленінського, що на Хмельниччині, закрутився невеликий смерч, повідомляє Depo.Хмельницький з посиланням на FB-допис свідка природного явища.19:30 | Хмельницкие новости 		 
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